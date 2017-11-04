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جوارديولا: الصدارة لا تعني الكثير في هذه المرحلة
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن تفوقه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط لا يعني الكثير في هذه المرحلة من الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.
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  رياضة
جوارديولا: الصدارة لا تعني الكثير في هذه المرحلة
[04/نوفمبر/2017]
لندن – سبأ:
قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن تفوقه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط لا يعني الكثير في هذه المرحلة من الموسم ولا تضمن تتويجه باللقب.

ولم يتعرض فريق جوارديولا للهزيمة في عشر مباريات بالدوري هذا الموسم قبل مواجهة أرسنال غدا الأحد.

وظهرت مقارنات بين أسلوب سيتي الهجومي الحالي وبين أرسنال عندما توج بالدوري في موسم 2003-2004 دون هزيمة لكن جوارديولا لم يبد مهتما بالتكهنات حول إمكانية إنهاء الموسم دون خسارة.

وقال في مؤتمر صحفي امس الجمعة ”نتفوق بخمس نقاط على مانشستر يونايتد وتوجد 84 نقطة متاحة لذا فإن هذا الفارق لا يعني شيئا الآن“.

وأضاف المدرب الاسباني “إذا لعبنا حتى مايو بنفس الأداء الذي ظهرنا به في آخر شهرين أعتقد أننا سنملك فرصة جيدة للفوز باللقب.

”لكن من يضمن لي أن يحدث هذا؟ من يضمن ألا نعاني من إصابات أو ألا نواجه فترات سيئة... من المستحيل أن نواصل ما فعلناه في آخر شهرين“.

ويدرك جوارديولا، الذي قاد سيتي للفوز 4-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، أن أرسنال يتطلع للفوز قبل العطلة الدولية.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 19 نقطة وخسر مرة واحدة في آخر تسع مواجهات ضد سيتي بجميع المسابقات بينما فاز أربع مرات وتعادل في نفس العدد.

سبأ
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