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  عربي ودولي
غرق 30 لاجئا على الأقل في مأساة جديدة بالبحر المتوسط
[04/نوفمبر/2017]
روما – سبأ :
غرق ما لا يقل عن 30 لاجئا في مأساة جديدة للذين يحاولون القيام برحلة خطيرة عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وقال الفرع الايطالي لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن "هناك العديد من عمليات الانقاذ في البحر المتوسط خلال الساعات الماضية، للأسف هناك العديد من القتلى (30 حتى الآن) والعديد من المفقودين".

وكانت مهمة "صوفيا" البحرية التابعة للاتحاد الاوروبي قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على فيسبوك إنها شاركت في عمليات انقاذ بمساعدة سفن ايطالية وايرلندية واسبانية عندما رصدت مروحية زورقا مطاطيا يغرق "مع وجود أشخاص في المياه بالفعل".

وأضافت أن جهودهم المشتركة تمكنت من انقاذ 64 شخصا من الحادث بينما انتشلوا 23 جثة ايضا.

وتراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ أغسطس الماضي ولكن لا تزال هناك عمليات إنقاذ متكررة، حيث تم انتشال 1300 شخص في الأيام القليلة الماضية وحدها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2800 شخص لقوا حتفهم في محاولة عبور البحر المتوسط منذ بداية هذا العام.


سبأ
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