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آخر تحديث: السبت، 04 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:06:14ص
طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 36 غارة ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال ،واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية خلال الساعات الماضية .
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طيران العدوان يشن 36 غارة خلال الساعات الماضية
[04/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 36 غارة ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال ،واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) استشهاد سبعة موطنين بينهم نساء و أطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل المواطن حسين سالم في آل عسلان بمديرية باقم في محافظة صعدة .

كما شن الطيران غارة على قرية المليح في منطقة ذويب بمديرية حيدان ،ومثلها على منطقة الفرع بمديرية كتاف ،وغارتين على آل صبحان ،فيما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف مناطق متفرقة من مديرية نهم ب15 غارة ، وشن ثمان غارات على مديريتي حرض وميدي في حجة ،و خمس غارات على مديرية موزع اثنتين منها على معسكر خالد .

وحسب المصدر شن الطيران العدو غارة على موقع الشبكة في نجران ،و غارتين على مجازة في عسير .

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