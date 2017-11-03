محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحج لحج - سبأ :

تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبداللطيف المهدي المرابطين في جبهات الشرف والبطولة بمحافظة لحج.



ونقل قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومعه محافظ لحج أحمد حمود جريب ومدير أمن المحافظة اللواء محمد صالح العطري وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، للمرابطين تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.



وأكد على أهمية رفع مستوى الجاهزية للتصدي لقوى الغزو والاحتلال وطردها من المناطق التي تتواجد فيها بالمحافظة.



فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف عن شكرهم وتقديريهم لهذه الزيارة للأطلاع على أحوالهم.



وأكدوا أن لا مكان للمحتل ومرتزقته في أرض اليمن واستعدادهم التضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره حتى تطهير كامل أراضيه من دنس الغزاة.

سبـأ [03/نوفمبر/2017]سبـأ