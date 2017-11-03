ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:03:31م
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحج
تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبداللطيف المهدي المرابطين في جبهات الشرف والبطولة بمحافظة لحج.
السلطات الامريكية تعلن عن تأمين البيت الأبيض بسبب ''نشاط مشبوه''
أعلنت الخدمة السرية الأمريكية اليوم الجمعة عن قيامها بتأمين البيت الأبيض بسبب ما وصفته بـ "نشاط مشبوه".
أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.
المنتخب الوطني للشباب يواجه تركمانستان في مستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا
يستهل منتخب شباب اليمن لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً غداً السبت بمواجهة منتخب تركمانستان في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستضيف منافساتها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى الأربعاء القادم.
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
إعطاب آلية وقصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة بتعز
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأكد وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في حق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.

وأشار إلى أن صمت وتواطؤ المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان بقيادة السعودية لإرتكاب أبشع الجرائم وحرب الإبادة بحق اليمنيين في إنتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد الصوفي أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ستظل وصمة عار تلاحق النظام السعودي الباغي والمجتمع الدولي الصامت .

ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من التلاحم والإصطفاف لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا.

وأشاد بصمود وثبات أبناء الشعب في مواجهة العدوان السعودي .. منوهة بدور أبطال الجيش و اللجان الشعبية في كل مواقع العزة والشرف والذين يسطرون الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد جبهات الشرف بمحافظة لحج
إعطاب آلية وقصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة بتعز
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
15 غارة لطيران العدوان على نهم خلال الساعات الماضية
وفاة ستة أشخاص بحريق في محل إلكترونيات في إب
قصف مدفعي يستهدف المرتزقة وثمان غارات على حرض وميدي
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة ونجران
دك مواقع العدو السعودي في عسير ونجران
وزير الصحة يدشن الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الدفتيريا بإب(مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
[03/نوفمبر/2017]
15 غارة لطيران العدوان على نهم خلال الساعات الماضية
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة ونجران
[03/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by