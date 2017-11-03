محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف بصعدة حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وأكد وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في حق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.



وأشار إلى أن صمت وتواطؤ المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان بقيادة السعودية لإرتكاب أبشع الجرائم وحرب الإبادة بحق اليمنيين في إنتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد الصوفي أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ستظل وصمة عار تلاحق النظام السعودي الباغي والمجتمع الدولي الصامت .



ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من التلاحم والإصطفاف لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا.



وأشاد بصمود وثبات أبناء الشعب في مواجهة العدوان السعودي .. منوهة بدور أبطال الجيش و اللجان الشعبية في كل مواقع العزة والشرف والذين يسطرون الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.

سبـأ [03/نوفمبر/2017]سبـأ