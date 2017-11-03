محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغلاق مطار صنعاء وصمة عار في جبين الإنسانية صنعاء - سبأ :

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أن صمت المجتمع الدولي عن موت آلاف المرضى اليمنيين جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وصمة عار في جبين الإنسانية.



وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور مازن غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية يتسبب في وفاة العديد من المرضى المحتاجين للسفر إلى الخارج للعلاج بشكل يومي، فضلاً عن معاناة آلاف العالقين خارج الوطن في ظل صمت دولي مخز " .



وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لم يحركا ساكناً تجاه إغلاق مطار صنعاء غير القانوني على الرغم من وفاة نحو 37 مريضاً يومياً جراء عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.



وجدد المتحدث باسم هيئة الطيران مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وتحييد الطيران المدني كونه يخدم كافة أبناء الشعب اليمني وهو حق كفله القانون الدولي.



وأكد أن مطار صنعاء الدولي يعمل وفقاً لشروط ومعايير وإجراءات منظمة الطيران المدني (الايكاو) .

سبـأ [03/نوفمبر/2017]سبـأ