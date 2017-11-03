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آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:52:01م
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
استشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت منزلهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
السلطات الامريكية تعلن عن تأمين البيت الأبيض بسبب ''نشاط مشبوه''
أعلنت الخدمة السرية الأمريكية اليوم الجمعة عن قيامها بتأمين البيت الأبيض بسبب ما وصفته بـ "نشاط مشبوه".
أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.
المنتخب الوطني للشباب يواجه تركمانستان في مستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا
يستهل منتخب شباب اليمن لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً غداً السبت بمواجهة منتخب تركمانستان في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستضيف منافساتها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى الأربعاء القادم.
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طيران العدوان يشن خمس غارات على موزع بتعز
[03/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم خمس غارات على محافظة تعز.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية موزع منها غارتين على معسكر خالد.
سبـأ
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