المنتخب الوطني للشباب يواجه تركمانستان في مستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا يستهل منتخب شباب اليمن لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً غداً السبت بمواجهة منتخب تركمانستان في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستضيف منافساتها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى الأربعاء القادم.