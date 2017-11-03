محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة ستة أشخاص بحريق في محل إلكترونيات في إب إب - سبأ :

تسبب حريق في أحد محلات بيع الأجهزة الإلكترونية بشارع العدين وسط مدينة إب اليوم في وفاة ستة أشخاص اختناقا وإصابة اثنين آخرين.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريقاً من البحث الجنائي باشر التحقيق وبينت المعلومات الأولية أن الحريق ناتج عن انفجار إحدى بطاريات المحل.



وأشار المصدر إلى أنه تم إخماد الحريق بتعاون المواطنين .. مؤكدا ضرورة التزام المحلات بقواعد السلامة من خلال تركيب وسائل الحماية اللازمة لمكافحة الحرائق تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث بمحلاتهم.

سبـأ [03/نوفمبر/2017]سبـأ