عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الامريكية تعلن عن تأمين البيت الأبيض بسبب ''نشاط مشبوه''





أعلنت الخدمة السرية الأمريكية اليوم الجمعة عن قيامها بتأمين البيت الأبيض بسبب ما وصفته بـ "نشاط مشبوه".



وقالت الهيئة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه "تم إغلاق الحديقة الشمالية بسبب نشاط مشبوه، وتقوم السلطات المعنية بالاستجابة للأمر" .. مشيرة الى القاء القبض على مشتبه به.



وكان الصحفيون بالبيت الأبيض قالوا في وقت سابق أنه تم إخطارهم بوجوب مغادرة الحديقة الشمالية لسبب غير معروف.



ووقع الحادث مباشرة عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته إلى هاواي وآسيا.

سبأ [03/نوفمبر/2017] واشنطن – سبأ :سبأ