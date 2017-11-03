عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ حصيبة الحدودي مع سورية







أعلن رئيس مجلس قضاء القائم بمحافظة الأنبار غرب العراق ناظم البردان اليوم الجمعة عن استعادة القوات الأمنية منفذ حصيبة الحدودي مع سورية من قبضة تنظيم (داعش).



وقال البردان في حديث لموقع (السومرية نيوز) الاخباري إن "القوات الأمنية استعادت اليوم السيطرة على منفذ القائم الحدودي مع سورية غربي محافظة الأنبار" الواقع على بعد 350 كم غرب الرمادي.



وأضاف البردان ان "القوات الأمنية والعشائر تواصل تقدمها لتحرير أحياء ومناطق مركز مدينة القائم من تنظيم (داعش) وسط انهيار كبير بصفوف تلك العصابات".



واشار الى ان ذلك جاء بعدما سيطرت القوات العراقية على حي غزة أول أحياء مركز مدينة القائم بالجهة الجنوبية للمدينة وحيي التنك والسكك غربي القائم، وتحرير حي النهظة الغربية ومنطقة الكرابلة شرق مركز القضاء.

سبأ [03/نوفمبر/2017] بغداد – سبأ :سبأ