محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة حاشدة بمديرية بعدان بإب للتحشيد في مواجهة العدوان ودعم التعليم







نظم بمديرية بعدان محافظة إب وقفة حاشدة للتحشيد في مواجهة العدوان ودعم العملية التعليمية ضمن حملة "ثبات وانتصار".



وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة صادق حمزة ومدير عام المديرية محمد عبدالفتاح الأشول، إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



كما أكد وجهاء وعقلاء مديرية بعدان إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في سبيل الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .. مشددين على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التعليم ورسالته في حماية أبنائنا الطلاب والطالبات وبناء مستقبل الوطن.



ودعوا المعلمين والتربويين إلى مواصلة العملية التعليمية وتأدية واجبهم أمام أجيال المستقبل والمساهمة في تعزيز التلاحم والإصطفاف الوطني وخاصة في ظل إستمرار العدوان لتنفيذ مخططاته الإجرامية في اليمن.



واستنكر أبناء ووجهاء مديرية بعدان صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم يندى لها جبين الإنسانية في اليمن، وآخرها مجزرة سوق علاف في مديرية سحار بصعدة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

سبأ [03/نوفمبر/2017] إب - سبأ:سبأ