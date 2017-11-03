محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة توزيع الناموسيات بمحافظة تعز







دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليوم حملة توزيع الناموسيات بدعم منظمة الهجرة الدولية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.



وأوضح مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور حسن العزي أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن خطة برنامج مكافحة الملاريا .



وأكد أهمية توزيع هذه الدفعة من الناموسيات البالغ عددها 333 ألف و600 ناموسية في ثمان مديريات بالمحافظة، فيما يبلغ عدد المستهدفين 667 ألف و200 نسمة بواقع ناموسية لكل شخصين.



وبين الدكتور العزي أنه سيتم توزيع 56 ألف و400 ناموسية في شرعب السلام و50 ألف و100 في جبل حبشي و27 ألف و400 ناموسية في صبر الموادم و19 ألف و100 في المسراخ و66 ألف و600 في الشمايتين و71 ألف في المعافر و39 ألف في المواسط وأربعة آلاف في سامع .



وأشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة مباشرة عقب إستكمال المرحلة الأولى مباشرة، ستستهدف ست مديريات تشمل شرعب الرونة ومقبنة والمخا وذوباب وموزع والوازعية بهدف مكافحة الملاريا وتفعيل الدور الوقائي.

سبأ [03/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:سبأ