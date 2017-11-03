عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تعقد اجتماع لبحث فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية







أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاً لبحث فرض البلاد عقوبات أحادية على كوريا الشمالية .



وذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية ان الاجتماع ترأسه بعد ظهر أمس تشونغ ايوي يونج مستشار الأمن الوطني للرئيس مون جاي- إن.



واوضح ان الحاضرين ناقشوا عقوبات أحادية قد تفرضها الحكومة الكورية الجنوبية بناء على نتائج مشاورات سابقة مع دول أخرى لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.



واشار الى ان الاجتماع حضره وزيرا الشئون الخارجية والتوحيد ونائب وزير الدفاع ورئيس مكتب الرئاسة ونواب رئيس مكتب الأمن الوطني في القصر الأزرق ورئيس خفر السواحل.



وبين ان أعضاء اللجنة بحثوا ايضاً سبل منع السفن الكورية الجنوبية من الدخول في مياه الجارة الشمالية مجدداً، اثر عودة قارب صيد كوري جنوبي الى للبلاد اليوم بعد دخوله مياه كوريا الشمالية الديمقراطية واستيلاء جيشها عليه ستة أيام.

سبأ [03/نوفمبر/2017] سول – سبأ:سبأ