ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:02م
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
استشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت منزلهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
الجيش السوري يعلن تحرير مدينة دير الزور بالكامل
اعلن الجيش السوري تمكنه من استعاد السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور شرق البلاد، آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا.
أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.
المنتخب الوطني للشباب يواجه تركمانستان في مستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا
يستهل منتخب شباب اليمن لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً غداً السبت بمواجهة منتخب تركمانستان في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستضيف منافساتها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى الأربعاء القادم.
آخر الأخبار:
كوريا الجنوبية تعقد اجتماع لبحث فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية
مصرع ثلاثة أشخاص غرقاً وفقدان ستة آخرين في غرق قارب بحر إيجه
وزيرة حقوق الإنسان تزور مسرح مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع ثلاثة أشخاص غرقاً وفقدان ستة آخرين في غرق قارب بحر إيجه
[03/نوفمبر/2017] أثينا – سبأ :


لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقاً اليوم الجمعة فيما اعتبر ستة على الأقل في عداد المفقودين بعد انقاذ العشرلات في ثلاث حوادث منفصلة تعرضت لها قوارب المهاجرين الساعين للوصول إلى اليونان عبر بحر إيجه.

وذكرت وكالة انباء رويترز ان السلطات اليونانية انتشلت جثة امرأة وتبحث عن آخرين فقدوا بعد غرب قارب خشبي كان يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة كاليمنوس قرب سواحل تركيا.

ونقلت عن مسئول في خفر السواحل التركي قوله إنه تم إنقاذ 15 هم 10 رجال وأربع نساء وطفل.

وأضاف المسئول ان زوارق تابعة لخفر السواحل تبحث عن مفقودين يتراوح عددهم بين ستة وثمانية.

وذكر خفر السواحل التركي أنه انتشل جثتين على الجانب التركي من الحدود البحرية .. مشيراً الى أن الزورق كان يحمل 27 شخصاً وان عمليات الإنقاذ جارية في المياه التركية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كوريا الجنوبية تعقد اجتماع لبحث فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية
روسيا: الجنود الأمريكيون يرتكبون جريمة حرب قرب الحدود السورية – العراقية  
نشوب حريق في متحف بوشكين وسط موسكو
زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب قبالة هوكايدو اليابانية
الأمم المتحدة: 10 ملايين شخص بلا جنسية في العالم
القوات العراقية تبدأ عملية اقتحام لمدينة  القائم  لتحريرها من (داعش)
الجيش السوري يعلن تحرير مدينة دير الزور بالكامل
طيران الاحتلال الاسرائيلي يجدد انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية
كندا تعتزم فتح أبوابها أكثر فأكثر أمام المهاجرين فيما يضيّق ترامب الخناق عليهم
خامنئي: أمريكا العدو الرئيسي للأمة الإيرانية
العدوان السعودي على اليمن
وزيرة حقوق الإنسان تزور مسرح مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
[03/نوفمبر/2017]
محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
[03/نوفمبر/2017]
سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي
[03/نوفمبر/2017]
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم وكتاف بصعدة
[02/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by