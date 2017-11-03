عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثلاثة أشخاص غرقاً وفقدان ستة آخرين في غرق قارب بحر إيجه





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقاً اليوم الجمعة فيما اعتبر ستة على الأقل في عداد المفقودين بعد انقاذ العشرلات في ثلاث حوادث منفصلة تعرضت لها قوارب المهاجرين الساعين للوصول إلى اليونان عبر بحر إيجه.



وذكرت وكالة انباء رويترز ان السلطات اليونانية انتشلت جثة امرأة وتبحث عن آخرين فقدوا بعد غرب قارب خشبي كان يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة كاليمنوس قرب سواحل تركيا.



ونقلت عن مسئول في خفر السواحل التركي قوله إنه تم إنقاذ 15 هم 10 رجال وأربع نساء وطفل.



وأضاف المسئول ان زوارق تابعة لخفر السواحل تبحث عن مفقودين يتراوح عددهم بين ستة وثمانية.



وذكر خفر السواحل التركي أنه انتشل جثتين على الجانب التركي من الحدود البحرية .. مشيراً الى أن الزورق كان يحمل 27 شخصاً وان عمليات الإنقاذ جارية في المياه التركية.

سبأ [03/نوفمبر/2017] أثينا – سبأ :سبأ