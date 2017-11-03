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وزيرة حقوق الإنسان تزور مسرح مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
[03/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:





زارت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم مسرح مجزرة تحالف العدوان السعودي الأمريكي بسوق علاف بمديرية سحار بمحافظة صعدة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

واطلعت الوزيرة علياء ومعها محافظ صعدة محمد جابر عوض على طبيعة الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان الأربعاء الماضي بسوق علاف وتسببت في إستشهاد وإصابة 57 مواطنا وتضرر ممتلكات المواطنين الخاصة والمحال التجارية.

والتقت وزيرة حقوق الإنسان وفريق الرصد والتوثيق التابع للوزارة عدد من المواطنين الذين يرتادون السوق بصورة شبة يومية وشهود عيان وأصحاب المحال التجارية في السوق، واستمعت إلى شهاداتهم حول جريمة تحالف العدوان بقيادة السعودية على السوق، كما تم توثيق حجم الأضرار الناتجة عن الغارة.

وجددت وزيرة حقوق الإنسان إدانتها لهذه المجزرة وكافة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أبناء الشعب اليمني منذ مارس 2015 م.

وقالت " ما تزال تتكرر هذه المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بشكل يومي وبطريقة ممنهجة وفي إطار هجوم واسع النطاق يستهدف المدنيين بصورة متعمدة في منازلهم وتجمعاتهم السكانية والأسواق ومخيمات اللجوء وصالات العزاء والأفراح ".

وأضافت " لقد تم الوقوف على طبيعة الجريمة ومعاينة مسرح إرتكابها والإستماع إلى شهود العيان وإفادات الضحايا الناجين من الغارة والتأكيد بأن المكان المستهدف سوق شعبي ولا يوجد بالقرب منه أو فيه أي أهداف عسكرية يبرر إرتكاب هذه المجزرة، وجميع الضحايا مدنيين ".

واعتبرت الوزيرة علياء مجزرة سوق علاف بسحار التي استهدفت أصحاب المحال التجارية في السوق وعمال الأجر اليومي في المزارع وهم نائمين جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأعربت عن أسفها البالغ من الموقف الدولي المتخاذل إزاء جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والذي لم يقوم بواجبه وفق مبادئ صون وحماية الحياة البشرية التي أنشأ من أجلها ولم يتخذ أي إجراء لإيقاف العدوان ورفع الحصار على اليمن.

وجددت وزيرة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات العدوان على اليمن.

رافقها خلال هذه الزيارة مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة.

سبأ
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