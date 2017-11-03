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آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:51:02م
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محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
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  محلي
محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
[03/نوفمبر/2017] المحويت - سبأ:



أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت والمكاتب التنفيذية المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بسوق علاف في مديرية سحار بصعدة ورح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبرت السلطة المحلية بالمحويت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة تضاف إلى سلسلة المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق اليمنيين في مختلف المحافظات .

واعتبر البيان هذه المجازر المروعة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وكذا المنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء صمتهم على ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ أكثر من عامين ونصف.

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