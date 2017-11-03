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  رياضة
رئيس فيراري يحذر من خروج فريقه من بطولة العالم (للفورمولا 1) نهاية 2020م
[03/نوفمبر/2017] واشنطن – سبأ :



حذر رئيس فريق (فيراري) سيرجيو ماركيوني من احتمال خروج فريقه من بطولة العالم (للفورمولا 1) نهاية عام 2020م في حال لم يوافق على خطط مجموعة (ليبرتي ميديا) المالك الجديد للبطولة.

وقال رئيس الفريق في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للفريق إن (الفورمولا 1) "كانت جزءً من حمضنا النووي منذ اليوم الذي ولدنا فيه".

وأضاف "إذا غيرنا المفهوم إلى المرحلة التي لا يعود فيها مفهوما، فلن نرغب في البقاء"، مؤكدا "نريد خفض الكلفة، لقد تجاوزوا الحد الممكن".

ويقول مالك البطولة الجديد تشايس كاري إنه يريد جعل كل سباق (للفورمولا 1) استعراضاً على الطراز الأمريكي وإنه يسعى الى تنظيم 25 سباقاً في الموسم بدلاً من 20 حالياً.

واستحوذت مجموعة "ليبرتي ميديا" الإعلامية الأمريكية مطلع 2017م على بطولة العالم، بعد نحو 40 عاماً من هيمنة البريطاني بيرني ايكليستون عليها.

وأكدت منذ البداية انها ستسعى الى إجراء تغييرات لإعادة الجاذبية الجماهيرية والانتشار للسباقات.

وفريق فيراري هو الوحيد الذي يشارك في منافسات (الفورمولا 1) منذ 1950م، ونال بناء على ذلك عائدات سنوية أكثر من مرسيدس، برغم احراز اللأخير لقبه الرابع في بطولة العالم، ووصل المبلغ الى 70 مليون دولار .

سبأ
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