روسيا: الجنود الأمريكيون يرتكبون جريمة حرب قرب الحدود السورية – العراقية [03/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ:

أكدت وزارة الدفاع الروسية ارتكاب الجنود الأمريكيون و(التحالف الدولي) جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني بمنعهم وصول المساعدات إلى المدنيين المهجرين في منطقة التنف قرب الحدود السورية - العراقية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني ان الجنود الأمريكيين في قاعدة الركبان غير الشرعية يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية التي تسعى روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية إلى تقديمها للمدنيين المهجرين المتضررين من التنظيمات الارهابية في منطقة التنف.



واشارت إلى "أن الحالة الإنسانية الأشد حدة لا تزال في منطقة التنف بسبب واشنطن، حيث يعمد الامريكيون عبر قاعدتهم غير الشرعية في الركبان إلى حظر الاقتراب منها لمسافة 55 كم تحت طائلة التدمير والإبادة ما أسفر عن حرمان عشرات الآلاف من المهجرين السوريين من المساعدات الإنسانية في المناطق المتاخمة لمخيم القاعدة هناك".

سبأ