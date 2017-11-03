عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نشوب حريق في متحف بوشكين وسط موسكو







أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية عن إجلاء أكثر من 30 شخصا، بعد اندلاع حريق في متحف بوشكين للفنون الجميلة وسط موسكو، اليوم الجمعة.



ونقلت وكالة (وفوستي) عن مصادر في أجهزة الطوارئ، أنه تم إجلاء الزائرين والموظفين، الذين كانوا داخل المتحف، دون تسجيل إصابات.



ويعد متحف بوشكين للفنون الجميلة أكبر متحف للفن الأوروبي في موسكو، ويقع وسط موسكو، مقابل كاتدرائية المسيح المخلص.



ويحتوي المتحف اليوم على ما يزيد عن 700 ألف قطعة فنية. وقد أدرج المتحف على قائمة أثمن مؤسسات التراث الوطني الروسي، إذ يعد من أكبر متاحف الفن الأجنبي لمختلف العصور.

سبأ [03/نوفمبر/2017] موسكو – سبأ :سبأ