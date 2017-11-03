رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني للشباب يواجه تركمانستان في مستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا







يستهل منتخب شباب اليمن لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عاماً غداً السبت بمواجهة منتخب تركمانستان في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستضيف منافساتها مدينة الدمام السعودية وتستمر حتى الأربعاء القادم.



ويطمح المنتخب الوطني للشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره التركمانستاني بغية تعزيز حظوظه في التأهل للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا عن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الهند والسعودية مستضيف مباريات المجموعة.



ووفقاً للائحة المسابقة يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات أحرزت المركز الثاني من بين كافة المجموعات.



واستعد المنتخب الوطني للشباب لهذه التصفيات بمعسكر داخلي في العاصمة صنعاء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد حسن البعداني أجرى خلال اختبارات لأكثر من 200 لاعباً ليستقر على 23 لاعب في قائمته النهائية.



وأجرى منتخب الشباب في معسكره بصنعاء ست مباريات تجريبية مع فرق فئة الشباب بأندية أمانة العاصمة لم يخسر أي منها، حيث استهل مبارياته التجريبية بالفوز على اليرموك بأربعة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع شعب صنعاء بهدف لمثله، تلاها فوزه على أهلي صنعاء بهدف نظيف، ثم تعادل بدون أهداف مع 22 مايو، واكتسح في الخامسة شباك وحدة صنعاء برباعية نظيفة، قبل يتغلب على العروبة بثلاثة أهداف دون رد.



ويلعب منتخب شباب اليمن مباراته الثانية في التصفيات الاثنين القادم مع نظيره الهندي، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة مضيفه السعودي الأربعاء القادم.

سبأ [03/نوفمبر/2017] الدمام - سبأ:سبأ