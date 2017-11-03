الأرصاد ينبه قاطني المحافظات الجبلية من التدني الملحوظ بدرجات الحرارة [03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المحافظات الجبلية خاصة الأطفال وكبار السن من التدني الملحوظ في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر.



كما دعا المركز المزارعين في محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء والضالع وأجزاء من محافظة إب بأخذ الحيطة وحماية محاصيلهم الزراعية خاصة خلال الفجر والصباح الباكر.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكون الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر ومعتدلة الحرارة صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا حار نسبيا نهارا ومعتدل الحرارة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة تميل قليلا إلى البرودة أثناء الصباح الباكر، فيما تكون غائمة جزئيا بأرخبيل سقطرى والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

سبأ