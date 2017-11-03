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23 مليون إيرادات فرع هيئة الأراضي بصنعاء خلال عشرة أشهر
[03/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:


بلغ إجمالي إيرادات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صنعاء 23 مليون و960 ألف ريال خلال الفترة من يناير - أكتوبر من العام الجاري .

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات شملت على التحصيل برسوم نقل الملكية والعقارية وكذا الغرامات ومصادر أخرى بمديريات سنحان وبني حشيش وبني مطر وهمدان.

وأشار التقرير إلى أن مديرية سنحان تصدرت المديريات في جانب التحصيل بمبلغ 11 مليون و203 آلاف ريال، يليها بني مطر بمبلغ سبعة ملايين ريال وبني حشيش بثلاثة مليون و668 ألف ريال، فيما توزع بقية المبلغ على المديريات الأخرى.

وأكد مدير هيئة الأراضي بالمحافظة علي الكول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص المكتب على تحسين مستوى الإيرادات والتغلب على التحديات التي فرضها استمرار العدوان.

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