اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب مستقر مع استقرار الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية













استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة مع استقرار الدولار وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق يوم الجمعة.



ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1275.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع.



وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1284.10 دولار في الجلسة السابقة.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 1276.50 دولار للأوقية.



واستقر الدولار أمام سلة من العملات اليوم مع تحول التركيز إلى تقرير الوظائف الأمريكية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 17.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 921.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 997 دولارا للأوقية.

سبأ [03/نوفمبر/2017] لندن – سبأ :سبأ