اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي













بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن جمرك رقابة صنعاء تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات بلغ 240 مليوناً و 876 ألف ريال.



وبين أن عدد السيارات التي تم ترسيمها 593 سيارة، فيما تم تحقيق مبلغ 53 مليون ريال من فوارق البضائع.



إلى ذلك بلغت إيرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء منذ بداية حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016 حتى أكتوبر الماضي خمسة مليارات و97 مليون و 368 ألف ريال.



وأوضح مدير عام جمرك رقابة صنعاء علي حميد أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية أكتوبر 11 ألف و604 سيارات.



ودعا ملاك المركبات والآليات إلى الإستفادة من قرار تمديد فترة الترسيم حتى نهاية العام الجاري بترسيم سياراتهم .. مشيدا بجهود العاملين وفرق الترسيم في إنجاز المهام وكذا قيادتي محافظة صنعاء ومصلحة الجمارك في تسهيل العمل.

سبأ [03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ