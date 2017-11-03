ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:21:37م
مصرع عدد من المرتزقة بعملية هجومية في صرواح بمأرب
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات
23 مليون إيرادات فرع هيئة الأراضي بصنعاء خلال عشرة أشهر
الذهب مستقر مع استقرار الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية
نادال ينسحب من بطولة باريس للأساتذة بسبب الإصابة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
أكثر من 293 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال أكتوبر الماضي
[03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:






بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال أكتوبر الماضي 293 مليوناً و883 ألف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن جمرك رقابة صنعاء تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات بلغ 240 مليوناً و 876 ألف ريال.

وبين أن عدد السيارات التي تم ترسيمها 593 سيارة، فيما تم تحقيق مبلغ 53 مليون ريال من فوارق البضائع.

إلى ذلك بلغت إيرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء منذ بداية حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016 حتى أكتوبر الماضي خمسة مليارات و97 مليون و 368 ألف ريال.

وأوضح مدير عام جمرك رقابة صنعاء علي حميد أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية أكتوبر 11 ألف و604 سيارات.

ودعا ملاك المركبات والآليات إلى الإستفادة من قرار تمديد فترة الترسيم حتى نهاية العام الجاري بترسيم سياراتهم .. مشيدا بجهود العاملين وفرق الترسيم في إنجاز المهام وكذا قيادتي محافظة صنعاء ومصلحة الجمارك في تسهيل العمل.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات
الذهب مستقر مع استقرار الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية
ارتفاع النفط مع استمرار تخفيضات الإنتاج
انعقاد اللقاء التشاوري لمصلحة الجمارك تحت شعار''معا لمكافحة التهريب''
إياتا:ارتفاع الطلب العالمي على السفر بالطائرات في سبتمبر الماضي
بنك انجلترا يرفع اسعار الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية مقتربة من أدنى مستوى في 44 عاما ونصف
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في العالم على أساس سنوي بنسبة 5ر2%
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي
[03/نوفمبر/2017]
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم وكتاف بصعدة
[02/نوفمبر/2017]
مُلتقى الكُتاب اليمنيين يُدين مجزرة العدوان في سوق علاف ويعتبرها جريمة حرب
[02/نوفمبر/2017]
طيرن العدوان يشن خمس غارات على منطقة المزرق بحجة
[02/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by