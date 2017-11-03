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الأمم المتحدة: 10 ملايين شخص بلا جنسية في العالم
[03/نوفمبر/2017] جنيف – سبأ :


أظهرت بيانات حديثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقدر بعشرة ملايين شخص في أنحاء العالم بلا جنسية بينهم ثلاثة ملايين مسجلين رسميا وهو وضع يحرمهم من الهوية والحقوق ومن فرص العمل غالبا.

وقالت المفوضية تقريرلها بعنوان (هذا وطننا - أقليات بلا جنسية وسعيها للمواطنة) نشر اليوم إن على الحكومات الكف عن الممارسات التي تنطوي على تمييز خلال فترة أقصاها عام 2024.

وذكرت المفوضية أن أقلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار ذات الغالبية البوذية تشكل أكبر أقلية بلا جنسية في العالم، مع هروب نحو 600 ألف شخص من العنف والاضطهاد منذ آواخر أغسطس آب ولجوئهم إلى بنجلادش.

وقالت كارول باتشلور مديرة قسم الحماية الدولية بالمفوضية في إفادة صحفية ”إذا كنت تعيش في هذا العالم بلا جنسية فأنت بلا هوية وبلا توثيق وبلا حقوق أو استحقاقات نعتبرها أمورا مسلما بها... كالحصول على وظيفة وتلقي تعليم وأن تعلم أن ابنك ينتمي إلى مكان ما“.

من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز إن من المعروف أن 3.2 مليون شخص يعيشون بلا جنسية في 75 دولة وهو العدد الذي سجلته أو أحصته حكومات تلك الدول. لكنه أوضح أن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي هو عشرة ملايين بينهم نسبة كبيرة في دول مثل إندونيسيا وساحل العاج ولبنان وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

ودعت المفوضية الدول إلى أن تعطي جنسيتها لمن ولدوا على أراضيها إذا كانوا سيصبحون بلا جنسية وأن تسهل كذلك تطبيع وضع السكان عديمي الجنسية.

وقال التقرير إن هناك أقليات أخرى بلا جنسية من ضمنها أقليات عاشت لأجيال في وطنها الأم، مثل الكثير من أكراد سوريا وأقلية الروما (الغجر) في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وأقلية بيمبا في كينيا.

سبأ
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