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الجيش السوري يعلن تحرير مدينة دير الزور بالكامل
[03/نوفمبر/2017] دمشق – سبأ :



اعلن الجيش السوري تمكنه من استعاد السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور شرق البلاد، آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله "أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بدعم من القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الارهابي بعد ان قضت على اعداد كبيرة من ارهابيي التنظيم ودمرت اسلحتهم وعتادهم".

وبث التلفزيون صورا لمراسله الموجود في دير الزور وهو يخلع سترته الواقية من الرصاص، ويقول انه لم يعد يحتاج اليها بعد "تحرير" المدينة.

وذكرت وكالة (سانا) للأنباء ان "الجيش العربي السوري أعاد الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي فيها".

وكان الجيش السوري اقتحم دير الزور في سبتمبر الماضي لانهاء الحصار الذي فرضه تنظيم (داعش) قبل ثلاث سنوات على اجزاء من المدينة.

سبأ
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