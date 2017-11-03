اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع النفط مع استمرار تخفيضات الإنتاج







ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك وزيادة الطلب على الخام.



وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 13 سنتا أو 0.2 بالمائة الى 60.75 دولار للبرميل.



وزاد خام برنت نحو 37 بالمائة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3 بالملئة عن سعر التسوية السابقة ليرتفع نحو 30 بالمائة عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو.



وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا والساري حتى مارس 2018، مع زيادة الطلب على الخام.

سبأ [03/نوفمبر/2017] سنغافورة – سبأ :سبأ