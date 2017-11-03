محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجمع الإصدار الآلي بصنعاء يصدر تسعة آلاف وثيقة خلال يناير - أكتوبر





أصدر مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء تسعة آلاف و55 وثيقة خلال الفترة يناير حتى أكتوبر 2017م بإيراد 18 مليون و200 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن المجمع حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الوثائق شملت الجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني والمرور.



ووفقا للتقرير فإن قسم الجوازات أصدر خلال نفس الفترة 581 جواز، فيما أصدر قسم الأحوال المدنية خمسة آلاف و780 وثيقة منها ثلاثة آلاف بطاقة شخصية حديثة وألف و131 بدل فاقد و117 بطاقة عائلية وألف و25 شهادة ميلاد و26 شهادة وفاة.



وأشار التقرير إلى أن قسم المرور أصدر ألف و67 رقم منها 96 لسيارات النقل و200 رقم سيارة الأجرة و471 خصوصي، بالإضافة إلى ألف و627 رخصة قيادة منها ألف و627 رخصة آلية و317 تجديد رخص.



وأكد مدير مجمع الإصدار الآلي العقيد محمد الحمزي استمرار العمل بالمجتمع الذي تم افتتاحه في سبتمبر العام الماضي رغم الصعوبات التي تعترض سير العمل .. معتبرا إصدار هذه الوثائق إنجاز ونجاح للمجتمع وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



سبأ [03/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ