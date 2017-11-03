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آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:35:30ص
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات على العدو السعودي ومرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، واعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
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أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات
[03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات على العدو السعودي ومرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، واعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة عدد من جنوده.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدو الإماراتي اعترف بمصرع الجندي أول عبدالله أحمد عبدالله الحوسني في المخا بمحافظة تعز، كما اعترف إعلام العدو السعودي بمصرع الرقيب خلف بن سعيد مارق العلياني وإصابة هاني أحمد العسيري في مواجهات ماوراء الحدود.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مركز المشرق بجيزان، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في موقع عباسة بنجران.

 وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين للمرتزقة شرقي القفال في نجران ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنهما.

وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للمرتزقة على عيدة والمنارة بمديرية نهم من ثلاثة اتجاهات بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان الحربي والاستطلاعي الذي شن أكثر من 15 غارة.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات خلال الزحف.

ولفت المصدر إلى مصرع 18 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم بينهم أربعة قياديين هم: المدعو ضيف الله عامر، المدعو زاهر محمد عبدالله الفقيه الحايطي، المدعو ابو الزهراء الفقيه، والمدعو علــوي صالح الشرفي.

في محافظة تعز استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الإمام بمديرية ذباب وشمال يختل بمديرية المخا، كما استهدف مواقعهم في تبتي السوداء والشبكة في منطقة الصيار بمديرية الصلو، ومعدل  12.7 في بير باشا.

وحسب المصدر لقي القيادي المرتزق وليد القادري قائد مربع المرتزقة في الجبهة الشرقية بتعز  واثنين آخرين مصرعهم في جبهة الكدحة، فيما قتل المرتزق فاروق طه محمود عبدالحميد في جبهة التشريفات.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على مواقع مرتزقة العدوان في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف سبقه قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة لحج اقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شرق كهبوب وكبدوهم خسائر في الأرواح، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم جنوب وشرق المنطقة نفسها.

وأوضح المصدر أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 15 مرتزقاً في جبهة ميدي وحرض بمحافظة حجة، وواحد في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ، كما قنصت سبعة آخرين في نهم وصرواح وتعز.

ووفقاً للمصدر شن الجيش واللجان هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة شرق حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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