ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 03 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:08:43ص
سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية ما أدى إلى إصابة عشرة أطفال، فيما استشهد مواطنون بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليوناً و510 آلاف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان
طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم وكتاف بصعدة
مُلتقى الكُتاب اليمنيين يُدين مجزرة العدوان في سوق علاف ويعتبرها جريمة حرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي
[03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية ما أدى إلى إصابة عشرة أطفال، فيما استشهد مواطنون بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عشرة أطفال أصيبوا جراء غارة لطيران العدوان استهدفت تجمعاً لهم في قرية ملاحا بمديرية المصلوب محافظة الجوف.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي بالمنطقة الحدودية في آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن بمنطقة آل عسلان بمديرية باقم وشن أربع غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت غارتان منها جبل القرن, كما شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات شرق مفرق المخا بمديرية موزع في محافظة تعز وخمس غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.

وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارتين على موقع العمود في جيزان وثلاث غارات على موقع السديس في نجران.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان
طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم وكتاف بصعدة
مُلتقى الكُتاب اليمنيين يُدين مجزرة العدوان في سوق علاف ويعتبرها جريمة حرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات ومواقع لمرتزقة العدوان بتعز
طيرن العدوان يشن خمس غارات على منطقة المزرق بحجة
إصابة 10 أطفال بغارة لطيران العدوان على قرية ملاحا بالجوف
الماجستير بامتياز للباحثة أمل عبدالمنان من كلية التربية بجامعة صنعاء
حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
وقفة إحتجاجية لقبائل اليمانية بريمة تندد بإستمرار جرائم العدوان
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي
[03/نوفمبر/2017]
استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة
[03/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم وكتاف بصعدة
[02/نوفمبر/2017]
مُلتقى الكُتاب اليمنيين يُدين مجزرة العدوان في سوق علاف ويعتبرها جريمة حرب
[02/نوفمبر/2017]
طيرن العدوان يشن خمس غارات على منطقة المزرق بحجة
[02/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by