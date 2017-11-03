سلسلة غارات لطيران العدوان واستشهاد مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي [03/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظات الجمهورية ما أدى إلى إصابة عشرة أطفال، فيما استشهد مواطنون بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عشرة أطفال أصيبوا جراء غارة لطيران العدوان استهدفت تجمعاً لهم في قرية ملاحا بمديرية المصلوب محافظة الجوف.



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي بالمنطقة الحدودية في آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن بمنطقة آل عسلان بمديرية باقم وشن أربع غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفت غارتان منها جبل القرن, كما شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات شرق مفرق المخا بمديرية موزع في محافظة تعز وخمس غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.



وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارتين على موقع العمود في جيزان وثلاث غارات على موقع السديس في نجران.

سبأ