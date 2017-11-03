استشهاد سبعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بصعدة [03/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدفت منزلهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منزل المواطن حسين سالم عسلان ما أدى إلى استشهاد سبعة من أفراد أسرته وتدمير المنزل بالكامل وتضرر منازل مجاورة.



وأدان المصدر بشدة المجازر المروعة التي يرتكبها العدوان الإجرامي بشكل يومي بالمحافظة.



وأكد أن هذه الدماء لن تزيد أبناء المحافظة إلا إصراراً على التصدي للعدوان والنفير العام للجبهات.

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