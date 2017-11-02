إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان [03/نوفمبر/2017] نجران - سبأ:

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة وخلف الموقع بنجران.



وأكد المصدر تدمير طقمين عسكريين لمرتزقة الجيش السعودي شرق معسكر القفال بنجران ومصرع طاقمهما.



وذكر المصدر أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين في مركز المشرق بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثلاث غارات على موقع السديس بنجران، كما شن غارتين على موقع العمود في جيزان.

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