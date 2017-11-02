[02/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
حصلت الباحثة أمل عبدالمنان مهيوب نائف على درجة الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ" فعالية تدريس وحدة مطورة في القضايا الصحية في تنمية الوعي الصحي والقدرة على اتخاذ القرار السليم حيالها لدى طالبات الصف العاشر بأمانة العاصمة".
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور عبدالله عثمان الحمادي جامعة صنعاء رئيساً ومشرفاً والأستاذ الدكتور عبدالسلام الحدابي ممتحنا خارجيا جامعة عمران عضواً، والأستاذ الدكتور عبدالقوي نعمان ممتحناً داخليا جامعة صنعاء عضواً .
وقد أشادت لجنة الحكم والمناقشة بالرسالة وحيثياتها وأهدافها واعتبرتها إضافة نوعية.
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