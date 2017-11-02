محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان







أكد حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة على وحدة الصف الداخلي واستمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وشددوا في لقاء عقد اليوم ضمن حملة'' ثبات وانتصار'' على أهمية الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكلاء المحافظة عبد الجبار أحمد محمد وصدام آل راشد أكد مدير عام مديرية الدريهمي الدكتور محمد شريم ومحمد الباشق عن العلماء وخالد المسعودي عن مشائخ المديرية، أهمية إستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان كل من موقعه.



وشدد بيان صادر عن اللقاء على تعزيز الإخاء ووحدة الصف الداخلي لإفشال المساعي الخبيثة للأعداء في تفكيك الجبهة الداخلية.



وأكد حكماء وعقلاء وأبناء مديرية الدريهمي وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان وتصديهم لمخططاته التي تستهدف الجبهة الداخلية للنيل من صمود الشعب اليمني وتضحياته.



كما أكدوا وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ودعا البيان الجهات المعنية العمل على تحسين الوضع المعيشي لأبناء المديرية وتخفيف معاناتهم جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [02/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ