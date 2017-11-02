محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية لقبائل اليمانية بريمة تندد بإستمرار جرائم العدوان







نظم أبناء قبائل اليمانية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم وقفه إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وآخرها مجزرة سوق علاف بمحافظة صعدة.



وأعلن أبناء قبائل اليمانية النفير العام في مواجهه العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .. مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية للتصدي للعدوان ومخططاته .. لافتين إلى أنه سيتم رفد جبهات الشرف بدفعات من الرجال لمساندة الجيش واللجان الشعبية.



وأكد بيان صادر عن الوقفة إستمرار أبناء قبائل اليمانية الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبأ [02/نوفمبر/2017] ريمة - سبأ:سبأ