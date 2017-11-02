ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:14:48م
إصابة 10 أطفال بغارة لطيران العدوان على قرية ملاحا بالجوف
أصيب عشرة أطفال بعضهم جروحهم خطيرة اليوم جراء غارة لطيران السعودي الأمريكي استهدفتهم بقرية ملاحا بمديرية المصلوب بالجوف.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليوناً و510 آلاف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
الماجستير بامتياز للباحثة أمل عبدالمنان من كلية التربية بجامعة صنعاء
حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
وقفة إحتجاجية لقبائل اليمانية بريمة تندد بإستمرار جرائم العدوان
محافظة ريمة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة إحتجاجية لقبائل اليمانية بريمة تندد بإستمرار جرائم العدوان
[02/نوفمبر/2017] ريمة - سبأ:



نظم أبناء قبائل اليمانية بمديرية الجعفرية محافظة ريمة اليوم وقفه إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وآخرها مجزرة سوق علاف بمحافظة صعدة.

وأعلن أبناء قبائل اليمانية النفير العام في مواجهه العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .. مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية للتصدي للعدوان ومخططاته .. لافتين إلى أنه سيتم رفد جبهات الشرف بدفعات من الرجال لمساندة الجيش واللجان الشعبية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة إستمرار أبناء قبائل اليمانية الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إصابة 10 أطفال بغارة لطيران العدوان على قرية ملاحا بالجوف
الماجستير بامتياز للباحثة أمل عبدالمنان من كلية التربية بجامعة صنعاء
حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
محافظة ريمة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة
مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة بالحديدة
طائرة شحن تابعة لمنظمة الإغاثة الإسلامية تصل مطار صنعاء الدولي
مؤسسة وهج الحياة تختتم برنامج تدريبي حول ميثاق أسفير
مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان في صد زحف لهم بنهم
استشهاد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
مقبولي وأبو حورية والقيسي يلتقون المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة 10 أطفال بغارة لطيران العدوان على قرية ملاحا بالجوف
[02/نوفمبر/2017]
حكماء وعقلاء مديرية الدريهمي يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
[02/نوفمبر/2017]
وقفة إحتجاجية لقبائل اليمانية بريمة تندد بإستمرار جرائم العدوان
[02/نوفمبر/2017]
استشهاد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[02/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية موزع بتعز
[02/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by