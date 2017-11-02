محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة ريمة تدين مجزرة العدوان بسوق علاف في صعدة ريمة-سبأ:

أدانت قيادة محافظة ريمة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والفعاليات السياسية بالمحافظة المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



واستنكرت في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المدنيين في ظل صمت المجتمع الدولي ومنظماته الذي شجع تحالف العدوان على إرتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين منذ أكثر من عامين ونصف.



ودعت البيانات إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال لمواجهة العدوان ومخططات التي تستهدف النيل من وحدة اليمن وأمنه وإستقراره.



وطالبت البيانات شعوب وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في الجرائم التي إرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني .. مؤكدة أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان لن تسقط بالتقادم.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ