محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقش محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح، الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع الإعتداء عليها وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الهيئة العامة للأراضي لشئون التخطيط المهندس يحيى نعمان حاميم إلى السبل الكفيلة بالحفاظ على أراضي الاستثمار الواقعة في حرم ميناء الحديدة ورؤية مجلس إدارة مؤسسة الموانئ للإستفادة منها ضمن مشاريع المؤسسة الإستثمارية.



واستمع اللقاء من مدير عام فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة إبراهيم الهادي إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة وجهودها في الحفاظ على أراضي الدولة.



وأقر اللقاء تكليف فرع الهيئة بإعداد خطة لتحصيل إيجارات الأراضي المتأخرة والعمل على حصر العقود الإستثمارية، بالإضافة إلى إعداد خطة تشغيلية لمتابعة أراضي الدولة وعدم إتاحة الفرصة للإعتداء أو السطو عليها.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ