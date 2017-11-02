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طائرة شحن تابعة لمنظمة الإغاثة الإسلامية تصل مطار صنعاء الدولي
[02/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم تحمل 19طن من الأدوية الخاصة بوباء الكوليرا.

وأوضح الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة باليمن محمد ذو القرنين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة تأتي ضمن مشروع المنظمة في إيصال وتوزيع أدوية الكوليرا للمجتمعات المتضررة من الحرب في اليمن.

وبين أن هذا التدخل يأتي كجزء من مشروع الإستجابة الطارئة لتفشي الكوليرا والذي تنفذه المنظمة في عدد من المحافظات .. مبينا أن سيتم توزيع الأدوية على المستشفيات الأكثر إحتياجاً في عمران، المحويت، الضالع، أبين، صنعاء، حجة، ذمار، الحديدة، والبيضاء، بالتنسيق مع بقية المنظمات الدولية والقطاع الصحي والجهات ذات العلاقة.

وأشار ذو القرنين إلى أن المنظمة نفذت مؤخرا أكثر من 15 مشروعا خاصا بمكافحة الكوليرا في صنعاء، عدن، تعز، عمران، صعدة، المحويت، الحديدة، ذمار، وغيرها .. وقال "تؤمن الإغاثة الإسلامية بأهمية مساعدة السكان الأكثر تضرراً من الكوارث الإنسانية".

وذكر أن الأدوية التي تم استيرادها سيتم إيصالها وتوزيعها مجانا على المراكز الصحية لإنقاذ أرواح المصابين بالكوليرا .. مؤكدا إلتزام الإغاثة الإسلامية بإستمرار جهودها لسد الفجوة بين الأشخاص المحتاجين للمساعدة من اليمنيين.

وأضاف الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية " هذا الإنجاز لم يكن ممكناً بدون تسهيل دعم من قبل وزارة الصحة في اليمن ومنظمة Americare ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة التنسيق الصحية وخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم".

يذكر أن الإغاثة الإسلامية تنشط في المجال الإنساني في اليمن منذ عام 1998، وكثفت أنشطتها خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة إستجابة لزيادة الاحتياج الشديد جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

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