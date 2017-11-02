محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة وهج الحياة تختتم برنامج تدريبي حول ميثاق أسفير صنعاء -سبأ:

اختتمت مؤسسة وهج الحياة اليوم برنامج تدريبي حول ميثاق أسفير بمشاركة 60 متدربا من مختلف مديريات أمانة العاصمة.



وأوضح رئيس مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية والحقوق علي الدوة أن البرنامج يأتي في إطار تمكين الشباب من أعمال الإغاثة الإنسانية والتوعية المجتمعية وبناء قدراتهم وإتاحة فرص العمل مع المنظمات المحلية والدولية بشكل مهني لتقديم الخدمة الإنسانية في الظروف التي تمر بها البلاد وبتعاون مجتمعي تطوعي.



وأشار إلى أن الهدف من البرنامج الذي أقيم بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجامعة الرازي، المسح الميداني والتوعية الصحية من مخاطر مخلفات الحرب وفق معايير ميثاق أسفير الإنساني.



حضر الإختتام التي تخلله فقرات فنية وكلمات عبرت عن الظروف التي يمر بها اليمن ودور الشباب في تخفيف المعاناة، قيادات من منظمات المجتمع المدني.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ