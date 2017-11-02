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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:51:33م
65 شهيداً وجريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات
عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليوناً و510 آلاف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  محلي
مؤسسة وهج الحياة تختتم برنامج تدريبي حول ميثاق أسفير
[02/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
اختتمت مؤسسة وهج الحياة اليوم برنامج تدريبي حول ميثاق أسفير بمشاركة 60 متدربا من مختلف مديريات أمانة العاصمة.

وأوضح رئيس مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية والحقوق علي الدوة أن البرنامج يأتي في إطار تمكين الشباب من أعمال الإغاثة الإنسانية والتوعية المجتمعية وبناء قدراتهم وإتاحة فرص العمل مع المنظمات المحلية والدولية بشكل مهني لتقديم الخدمة الإنسانية في الظروف التي تمر بها البلاد وبتعاون مجتمعي تطوعي.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج الذي أقيم بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجامعة الرازي، المسح الميداني والتوعية الصحية من مخاطر مخلفات الحرب وفق معايير ميثاق أسفير الإنساني.

حضر الإختتام التي تخلله فقرات فنية وكلمات عبرت عن الظروف التي يمر بها اليمن ودور الشباب في تخفيف المعاناة، قيادات من منظمات المجتمع المدني.

سبأ
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