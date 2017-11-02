محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان في صد زحف لهم بنهم صنعاء-سبأ:

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي اليوم بينهم قيادات في صد الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لهم في نهم .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مكثف وواسع من ثلاثة محاور بإتجاه مناطق عيدة والمنارة.



وأشار المصدر إلى أان طيران العدوان السعودي شن أكثر من 15 غارة وقصف مدفعي وصاروخي في محاولة لإسناد زحف مرتزقة العدوان.



وذكر المصدر أن من بين القتلى القيادي المرتزق ضيف الله عامر والقيادي المدعو علي عبدالله حسان سلامه الاجدعي والمدعو حمد محمد دواس الاجدعي والمدعو صالح كعلان لقرع والمدعو سالم حمد الشتوي لقرع.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ