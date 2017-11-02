اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إياتا:ارتفاع الطلب العالمي على السفر بالطائرات في سبتمبر الماضي لندن -سبأ :

ارتفع الطلب العالمي على السفر بالطائرات في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.7 بالمئة

عن مستواه قبل عام، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ فبراير في الوقت الذي تأثر فيه السفر سلبا بالإعصارين إرما وماريا في الولايات المتحدة.



وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في بيان له اليوم ”الإعصاران إرما وماريا أثرا بقوة على النتائج، رغم أن النمو يتراجع بالفعل“.



وأضاف البيان أن الطاقة الاستيعابية للطائرات زادت 5.3 بالمئة وأن معامل الحمولة، الذي يقيس نسبة شغل المقاعد على الطائرات، ارتفع 0.3 نقطة مئوية إلى 81.6 بالمئة.







سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ