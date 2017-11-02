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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:51:33م
65 شهيداً وجريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات
عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليوناً و510 آلاف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  اقتصاد
إياتا:ارتفاع الطلب العالمي على السفر بالطائرات في سبتمبر الماضي
[02/نوفمبر/2017]
لندن -سبأ :
ارتفع الطلب العالمي على السفر بالطائرات في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.7 بالمئة
عن مستواه قبل عام، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ فبراير في الوقت الذي تأثر فيه السفر سلبا بالإعصارين إرما وماريا في الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في بيان له اليوم ”الإعصاران إرما وماريا أثرا بقوة على النتائج، رغم أن النمو يتراجع بالفعل“.

وأضاف البيان أن الطاقة الاستيعابية للطائرات زادت 5.3 بالمئة وأن معامل الحمولة، الذي يقيس نسبة شغل المقاعد على الطائرات، ارتفع 0.3 نقطة مئوية إلى 81.6 بالمئة.



سبأ
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