محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقبولي وأبو حورية والقيسي يلتقون المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي كل على حدة المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي.



جرى خلال اللقاءات إستعراض الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء العدوان والحصار وما خلفه من دمار في البنية التحتية والمنشآت الخدمية والحيوية.



وتطرقت اللقاءات إلى الأوضاع الكارثية جراء الحصار وإستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وكذا الاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثر احتياجاً خصوصاً المناطق التي تم استهدافها من قبل العدوان بشكل مباشر.



وتم خلال اللقاءات مناقشة الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء الأوضاع الراهنة والعمل على إيقاف العدوان وفتح المطارات والموانئ اليمنية، وفقا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.



وأشارت المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة، إلى جهود الأمم المتحدة في تلمس الإحتياجات الطارئة والتخفيف من الأوضاع الإنسانية.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ