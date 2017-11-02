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فرع الأحوال المدنية بصنعاء يصدر ثمانية آلاف وثيقة خلال الربع الثالث
[02/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة صنعاء ثمانية آلاف و311 وثيقة بإيراد بلغ تسعة ملايين و607 آلاف ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن فرع الأحوال المدنية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إصدار أربعة آلاف و314 بطاقة شخصية، و700 بطاقة عائلية و270 شهادة وفاة وثلاثة آلاف شهادة ميلاد منها ألف و920 شهادة للذكور وألف و80 للإناث.

ووفقا للتقرير فإن الإيرادات للثلاثة الأشهر الماضية توزعت على اثنين مليون و466 ألف ريال خلال يوليو وثلاثة ملايين و621 ألف ريال في أغسطس واثنين مليون و929 ألف ريال خلال سبتمبر الماضي.

سبأ
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