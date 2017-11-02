محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهرجان أطفال اليمن ينشدون السلام بحديقة السبعين بصنعاء صنعاء-سبأ:

نظمت مؤسسة بسمة طفل بالتعاون مع حكومة الأطفال اليوم بحديقة السبعين بأمانة العاصمة مهرجان "أطفال اليمن ينشدون السلام".



وفي المهرجان أشاد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية عبدالحميد سلطان بإقامة المهرجان الذي يحمل شعار السلام وإيصال رسالة لدول تحالف العدوان والدول المعنية بالسلام بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في إيقاف العدوان والجرائم الإنسانية بحق الأطفال في اليمن.



فيما أشار رئيس مؤسسة بسمة طفل فؤاد الحدأ ورئيس الوزراء بحكومة الأطفال عبدالله نشوان الثور ومالك حديقة السبعين عبدالله المغشي، إلى أن المهرجان يأتي إستجابة لأطفال اليمن الذين ينشدون السلام.



تخلل المهرجان الذي حضره عدد من المسئولين وممثلي منظمات المجتمع المدني فقرات إنشادية وعرض أوبريت فني جسد معاناة الأطفال بشكل خاص والمواطن اليمني بصورة عامة جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



وشهد المهرجان إطلاق حمام السلام والبالونات البيضاء في سماء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وأنشطة وألعاب وكذا الرسم والمنافسات الرياضية.





سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ