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  محلي
الإفراج عن سجين معسر بمحافظة إب
[02/نوفمبر/2017]
إب-سبأ:
أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب بالتنسيق مع مؤسسة السجين الوطنية بالمحافظة، عن السجين المعسر أحمد عبدالله علي المرغمي بإصلاحية إب بعد ضمانة المؤسسة بدفع ما حكم عليه.

وأوضح ممثل مؤسسة السجين بمحافظة إب محمد حمود الفقيه أن المعسر سجن على ذمة قضية قتل بالخطأ، وتم الإفراج عنه بعد جهود حثيثة بذلتها المؤسسة وتكفلت بدفع ثلاثة ملايين ريال لأولياء الدم بحسب الحكم الصادر بالقضية.

وأشار إلى أن المحكمة كانت قد حكمت على المرغمي بالسجن ثلاث سنوات ودفع الدية التي عجز عن تسديدها ما تسبب في بقائه بالسجن سبع سنوات.

وثمن ممثل مؤسسة السجين الوطنية تعاون المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي عبدالرحمن القدسي ومدير السجن المركزي بإب العقيد حسين عبدالمغني وما بذلوه من مساعي إنسانية للإفراج عن السجين المعسر.

فيما عبر أحمد المرغمي عن الشكر لمؤسسة السجين الوطنية لما تقوم به من دور تجاه السجناء المعسرين وأسرهم وتقديم المساعدات لهم.

سبأ
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