محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تقييم الإحتياجات ضمن خطة الإستجابة الإنسانية لمحافظة المحويت المحويت-سبأ:

نظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت اليوم لقاءً تشاوريا لتقييم الإحتياجات ضمن خطة الإستجابة الإنسانية للمحافظة لعام 2018م.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم ومدراء المكاتب والجهات المعنية .. أشار وكيل المحافظة عبد السلام الذماري إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مكتب التخطيط والمكاتب الحكومية في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الشأن المحلي.



ولفت إلى أن أولوية إحتياجات المحافظة تتمثل في الأمن الغذائي والتعليم والصحة وكذا المجالات المتصلة بالتنمية البشرية .. مستعرضا الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الخطط والبرامج التي ستشملها خطة الإستجابة للمحافظة وفي المقدمة إستمرار العدوان والحصار.



وكانت مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة إلهام النزيلي استعرضت مصفوفة المشاريع والخطط المقترحة ضمن خطة الإستجابة الإنسانية العاجلة والطارئة لعام 2018م .



وأكدت أن أولويات الأحتياجات الأساسية والعاجلة سيتم إستيعابها ضمن خطة المكتب وفي المقدمة الجوانب ذات الصلة بالأمن الغذائي .



ودعت النزيلي المنظمات الإنسانية المحلية والمؤسسات الحكومية إلى المساهمة في تحديد مصفوفة متكاملة للبرامج والاحتياجات ذات الأولوية التي تحتاجها المحافظة .



وشددت على أهمية التنسيق بين المكاتب والجهات لتحديد متطلبات الدعم الإنساني والغذائي والتنموي للمجتمعات المحلية بالمديريات .



سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ