بنك انجلترا يرفع اسعار الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات [02/نوفمبر/2017] لندن - سبأ :

قرر بنك انجلترا المركزي اليوم رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات

وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى ”تدريجية جدا“ خلال السنوات الثلاث القادمة.



وقال بنك انجلترا في بيان له إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 في المئة من 0.25 في المئة بواقع سبعة أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس 2016 بمقدار 0.25 في المئة، وذلك بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوربي.



واضاف البيان ”ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام“.



وتابع ”جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود“، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.



وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك انجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت انجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود.

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