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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:46:09م
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  عربي ودولي
خامنئي: أمريكا العدو الرئيسي للأمة الإيرانية
[02/نوفمبر/2017]
طهران- سبأ:
اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للأمة الإيرانية.

وقال خامنئي في كلمة أمام الطلاب الإيرانيين على أعتاب حلول الذكرى الـ38 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران "إن أمريكا هي العدو الرئيسي للأمة الإيرانية بالمعنى الحرفي للكلمة".. بحسب موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأضاف المرشد الأعلى متوجها للطلاب "إن التراجع في مواجهة أمريكا سيعطيهم قوة ويجعلهم أكثر وقاحة، لذلك فالطريقة الوحيدة للتعامل معهم هي المقاومة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت بعد انتصار الثورة الإسلامية على الفور موقفا معاديا تجاه طهران، وها هم يحاولون الآن تدمير الاتفاق النووي معها.

ويوم أمس الأربعاء اقترح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزل الولايات المتحدة، عن طريق التخلي عن الدولار واستبداله بالعملات الوطنية في العمليات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفي أكتوبر الماضي، تبنى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استراتيجية جديدة أكثر صرامة تجاه طهران، ورفض التأكيد رسميا على أن إيران تمتثل للاتفاق معها حول برنامجها النووي.

وتوصلت إيران والوسطاء الدوليون الستة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) يوم 14 يوليو 2015م، إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية المشكلات الطويلة الأمد المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.. واعتمدت خطة عمل شاملة مشتركة تقتضي رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل تجميد برنامجها النووي.

سبأ
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