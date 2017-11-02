محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مهام فرق مسح المستهدفين من المساعدات الغذائية بالبيضاء البيضاء-سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، مهام فرق النزول الميداني لمسح الأسر المحتاجة والأشد فقرا والذي سيتم توزيع المعونات والمساعدات لهم في 16 مديرية بالمحافظة.



وفي الإجتماع استعرض مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الحبسي تقرير حول خطة الوحدة لتقييم نزول المسح الميداني عن الحالات الأشد فقرا والمحتاجين من خلال تعبئة ألف و920 استمارة موزعة على المديريات كعينات مسح عشوائي.



وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة التنسيق مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومندوبي الوحدة التنفيذية للنازحين لتسهيل مهام الفرق ومسح ورصد الحالات الأشد فقرا والنازحين بما يضمن إعتمادهم لقوائم المستفيدين من المساعدات.



وشدد على أهمية دور المنظمات الدولية والإنسانية ودعمها لمشاريع وأنشطة مشروع التغذية المدرسية الطارئة في مختلف المديريات والمناطق المستهدفة لتخفيف معاناة المواطنين.



ولفت المحافظ المنصوري إلى أهمية رفع نسبة حصة المحافظة من المساعدات الغذائية والمعونات الإنسانية بما يتناسب مع أعداد النازحين والأسر الفقيرة.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ