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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:46:09م
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  اقتصاد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية مقتربة من أدنى مستوى في 44 عاما ونصف
[02/نوفمبر/2017]
واشنطن- سبأ:
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الأسبوع الماضي ليقترب من أدنى مستوى في 44 عاما ونصف العام بدعم من توقعات بانتعاش قوي في الوظائف خلال أكتوبر بعد تأثر التوظيف باضطرابات نتجت عن أعاصير في سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة الحكومية انخفضت بواقع 5 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

ولا يبتعد ذلك كثيرا عن أدنى مستوى في 44 عاما ونصف العام البالغ 223 ألف طلب والذي جرى تسجيله في منتصف أكتوبر.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة في عدد الطلبات عن التقديرات الأولية مقدارها 1000 طلب.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة أنباء (رويترز) قد آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 235 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

سبأ
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